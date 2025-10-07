Juristi Bledar Dervishaj zbuloi në Off the Record se në gjykata ndodhet një numër i madh dosjesh që kërkojnë zgjidhje, e rrjedhimisht qytetarësh që kërkojnë drejtësi.
Dervishaj tregoi se një gjyqtar mund të bëjë dhe 12 seanca në ditë, një numër ky që sipas tij mund të çojë në shkelje, humbje të detajeve, apo të dhënies së vendimeve shkel e shko.
“Kur gjyqtari futet në një zyrë 2.5 m sheh 800 dosje. A ka mundësi ky gjyqtar të studiojë aktet? Të shikojë të metat, kur nesër ka 12 seanca? Unë jam vetë gjyqtar, nuk i bëj dot 10 seanca. Ose do humb detaje ose do jap vendim shkel e shko dhe do ul besimin të gjyqtari. Dhe qytetari nuk e di që gjyqtarit nuk i janë ofruar të gjitha kushtet. Nëse do të kishte më shumë gjyqtar trupat do ishin treshe. A e rrit kjo intensitetin e mos të pasurit qejf drejtësinë. Po mbushen 10 vjet nga reforma. Cfarë duhet të bëj shteti?”, tha Dervishaj.
