Dëshmia e kryeministrit Benjamin Netanyahu në gjyqin për korrupsion, e planifikuar për sot pas një pushimi të zgjatur për shkak të luftës, u anulua rreth një orë para se të fillonte, raportuan mediat izraelite, duke përmendur arsye sigurie me kërkesë të avokatit të tij Amit Hadad.
Dëshmia është pjesë e gjyqit penal kundër Netanyahu-t, proces i zvarritur vazhdimisht, ku ai pritet të përballet me akuza të shumta për korrupsion, duke përfshirë ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit.
Ditët e fundit kryeministri izraelit ka urdhëruar ushtrinë të sulmojë pozicionet e Hezbollahut në Liban, pavarësisht se zyrtarisht është në fuqi një armëpushim midis dy vendeve.
Sulmet vijnë në një kohë kur Izraeli dhe Hezbollahu kanë shkëmbyer akuza të vazhdueshme ndaj njëri-tjetrit për shkelje të armëpushimit.
