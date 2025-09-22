Vijon gjyqi në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Kryeministri Edi Rama ka ndarë një video, ndërsa shkruan “Ej medet vajmedet drejtësia ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit”.
Pas James Rubin dhe Paul Williams, ka dëshmuar edhe John Stewart Duncan, i cili gjatë fjalës së tij në Hagë theksoi se Ushtria Çlirimtare e Kosovës nuk kishte hierarki dhe se nuk mendon që Hashim Thaçi ishte kryekomandant i saj.
“Po u kanë puna për dy kuaj dru, i kam vjedhur në mal. Mu këput sharra, të kam kallëzu njëherë, edhe i kam ngarkuar ato drutë, ishin kanë pa çekiç. S’më kanë dashtë mua si Agim. Ka më kanë paveshur ata kanë kupë. E ka mbjellë tokën kallamboq. Këta i kanë vjedhë lopët në Komunë të Kaçanikut, humbnin lopët pa shenjë. Edhe mua ma kanë vjedhur mëzatin e një lopë”, shprehet Agim Idrizi në videon e postuar nga kryeministri.
