Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, paraqiti këtë të premte në Gjykatën Administrative vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese, duke e cilësuar atë si një zhvillim me rëndësi të drejtpërdrejtë për padinë e tij ndaj prokurorit Ols Dado.
Në fjalën e mbajtur gjatë seancës, Veliaj tha se vendimi i zbardhur një ditë më parë nga Gjykata Kushtetuese ka konstatuar se Gjykata e Lartë nuk kishte arsyetuar në mënyrë kushtetuese proporcionalitetin e masës së paraburgimit në raport me mandatin e tij si Kryetar i Bashkisë së Tiranës. Sipas tij, Kushtetuesja ka evidentuar gjithashtu se pretendimet për cenimin e dinjitetit të tij, për shkak të mbajtjes në kabinën e xhamit gjatë proceseve gjyqësore, nuk ishin trajtuar në mënyrën e duhur.
Veliaj theksoi se një nga gjyqtaret e Gjykatës Kushtetuese ka arritur në përfundimin se, bazuar në provat e administruara, nuk rezulton të jetë arritur as standardi kushtetues i “dyshimit të arsyeshëm” se ai ka kryer vepër penale.
Ai deklaroi se këto konstatime nuk janë çështje abstrakte, pasi ndodhet prej 16 muajsh në paraburgim, ndërsa vetë Gjykata Kushtetuese, sipas tij, ka evidentuar mangësi serioze kushtetuese në mënyrën se si është justifikuar kufizimi i lirisë së tij.
Duke iu referuar padisë ndaj prokurorit Ols Dado, Veliaj u shpreh se procesi administrativ shkon përtej personave të përfshirë dhe ka rëndësi për funksionimin e shtetit të së drejtës.
“Ky nuk është një proces për emra të përveçëm. Ky është një proces për të përcaktuar nëse një person, ligjshmëria e emërimit të të cilit vihet seriozisht në diskutim, mund të ushtrojë kompetenca që ndërhyjnë deri në kufizimin e lirisë së një qytetari, në cenimin e dinjitetit të tij dhe në pamundësimin e ushtrimit të një mandati të fituar drejtpërdrejt nga vullneti demokratik i qytetarëve të Tiranës”, deklaroi ai.
Në përfundim, Veliaj bëri të ditur se ia vuri në dispozicion Gjykatës Administrative vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese, duke e cilësuar atë si një element me rëndësi të drejtpërdrejtë për shqyrtimin e çështjes.
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