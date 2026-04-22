Gjyqi i Laert Haxhiut, ku kreu i grupit kriminal po gjykohet veçmas për 14 krime të rënda si vrasje, atentate, shpërthime me tritol, grabitje me armë, avokatët e tij kërkuan të thirren si dëshmitarë 60 persona.
Haxhiu, që mbahet në burgun e sigurisë së lartë në Drenovë, nuk u paraqit vetë fizikisht në seancë.
Për episodin e tritolit në dyqanin e Noizy-t në Durrës, avokatët e tij kërkuan të thirret si dëshmitar Bashkim Rajku, babai i reperit të njohur, dhe Kleviol Ahmetaj, reperi i njohur si “Cllevio”, i ekstraduar pak muaj më parë nga Dubai.
Prokurori i SPAK, Behar Dibra, kërkoi që radha e marrjes së provave nga organi i akuzës të nisë me dëshminë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, rrëfimi i të cilit ‘çmontoi’ bandën e Laert Haxhiut.
Nuk dihet nëse Laert Haxhiu do të paraqitet në seancën e ardhshme që u la në 29 prill në orën 08:30 për t’u ballafaquar në GJKKO me ish-shokun e tij.
