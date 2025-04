Deputetja socialiste Blerina Gjylameti deklaron se që nga viti 2013 reforma dhe skema e pensioneve dhe rrogave ka ardhur në progres rritës sikurse dhe ishte premtuar nga kryeministri Edi Rama.

Ajo pohoi se bashkë me Bankën Botërore po shikohet skema e pensioneve, ndihmës sociale dhe rrogave.



“Pensionet dhe pagat kanë qenë prioriteti i PS-së që prej vitit 2013 kur erdhi në pushtet dhe në vijim, aktualisht edhe në programin elektoral për zgjedhjet e 11 majit. Po finalizojmë punën e një grupi bashkë me Bankën Botërore, për rishikimin e skemës së pensioneve. Por është një reformë që ka edhe pasoja për shkak të informalitetit që ka qenë ndër vite, por ndryshimi vihet re, por pasojat janë rezultat të atyre viteve për të cilat folëm, para dhe pas 2015. Kemi sot pensionin social, kur dikur nuk ishte fare. Por ky është proces, ku u nis me formalizimin e tregut të punës dhe siguracionet e deklaruara apo kontributet, që sjell edhe rritjen e pensioneve në të ardhmen. Pastaj flasim për dy bonuset, që përsëri janë të pamjaftueshme, ndaj edhe skema po rishikohet. Pensioni minimal është mbi 150 mijë lekë dhe parashikohet që në katër vite të shkojë të paktën 200 mijë lekë dhe deri në 2030 të paktën 400 euro. Programi i PD-së është si ‘Liza në botën e çudirave’ dhe listë dëshirash, sepse s’mund të katërfishohet në 100 ditë ajo që është bërë deri tani. Si do realizohet, duke mos paguar borxhet, energjinë, ujin, si. Si do realizohet, duke mos paguar borxhet, energjinë, ujin, siç ishte edhe më parë”, tha Gjylameti.