Policia ka reaguar pas grabitjes që iu bë gjykatësit italian në Golem. Me anë të një njoftimi zyrtar, ata tregojnë se ka qënë vetë shtetasi italian, i cili ka kryer një kallëzim pasi një person i ka vjedhur çantën me sendet personale dhe me një shumë parash.

Ngjarja ka ndodhur ditën e sotme në orën 11:30 në vendin e quajtur ‘Mali i Robit’. Italiani ka treguar se në momentin që ka ndaluar për të rregulluar mjetin, pasi kishte një defekt teknik, ka ndodhur grabitja.

Policia shton se është kryer sekuestrimi i kamerave të sigurisë dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 11:30, në vendin e quajtur “Mali i Robit”, një shtetas italian kallëzon se gjatë kohës që ka ndaluar pasi mjeti me të cilin po qarkullonte ka pësuar një difekt teknik, një shtetas ende i paidentifikuar i ka vjedhur çantën me sende personale dhe një shumë parash.

Nga ana e Policisë është bërë sekuestrimi i pamjeve filmike dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit./m.j