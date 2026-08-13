Një gjyqtar federal rrëzoi sot (13 gusht) padinë e ngritur nga administrata e Presidentit Donald Trump, kundër Universitetit të Harvardit, të cilin e akuzoi për tolerancë ndaj sjelljes antisemite gjatë protestave pro-palestineze në kampusin e tij pas 7 tetorit 2023.
Në vendimin e tij, Richard Stearns i gjykatës federale në Boston vuri në dukje se padia e ngritur nga administrata Trump në mars nuk arriti të provonte mjaftueshëm se Harvard shkeli një dispozitë të Aktit të të Drejtave Civile, i cili ndalon diskriminimin bazuar në racë, origjinë kombëtare dhe kritere të tjera.
Stearns tha se argumentet e qeverisë u përqendruan kryesisht në incidentet që ndodhën gjatë protestave për luftën e Izraelit në Gaza gjatë vitit akademik 2023-2024, ndërsa vetëm disa incidente të mëvonshme, që dyshohet se ndodhën në mars 2025, ishin mjaftueshëm “të izoluara dhe sporadike” për të mbështetur një pretendim për shkelje të vazhdueshme të të drejtave civile.
Gjykatësi vuri në dukje se padia nuk i dokumentonte mjaftueshëm dështimet e universitetit pasi qeveria njoftoi Harvardin në qershor 2025 se nuk po zbatonte Titullin VI të Aktit të të Drejtave Civile të vitit 1964.
Ligji ndalon diskriminimin bazuar në racë, ngjyrë ose origjinë kombëtare në programet që marrin fonde federale.
Shtëpia e Bardhë dhe Harvardi nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
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