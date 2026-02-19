Analisti Neritan Sejamini, i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan komentoi deklaratën e kryeministrit Edi Rama sot në 19 shkurt në Uashington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ngriti çështjen e pretencës të Prokurorisë së Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Sejamini u shpreh se deklarata e Ramës ishte e nevojshme. Ai shtoi se Bordi i Paqes ishte një zhgënjim, duke thënë se gjatë gjithë eventit, kishte vetëm lavdërime për presidentin amerikan Trump e se nuk janë parë rezultate konkrete nga ky Bord.
Shqipëria nuk është vend kaq i rëndësishëm për politikën e jashtme amerikane. Uashingtoni nuk do të merrej me vendin tonë, nëse nuk ka një problem në Ballkan. Rama ka pasur raport ndryshe, pra më të mirë me qeverinë amerikane në të kaluarën, sepse ka pasur akses të priviligjuar te Uashingtoni. Rama ka humbur aksesin në qeverinë e SHBA-ve, që e kishte dikur. Trump vetë ka thënë se prioritet i Amerikës është interesi amerikan dhe siguria e brendshme. Rama është përpjekur që të ketë akses më të madh në SHBA, por se nuk ia ka arritur”, tha Sejamini.
Kreu i qeverisë Edi Rama gjatë ditës së sotme, në Bordin e Paqes në Uashington, në prezencë të presidentit amerikan Donald Trump, tha se kreu i Shtëpisë së Bardhë duhet të bëjë diçka, në lidhje me atë që po ndodh në Hagë.
