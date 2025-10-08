Ish-deputeti Dashnor Sula u shpreh se mosfunksionimi i sistemit të drejtësisë ka krijuar presion.
Në një intervistë në emisionin “Real Story” në ABC News, Sula theksoi se është shumë e rëndësishme që të funksionojë shteti ligjor dhe se qytetari duhet të ketë besim tek shteti ligjor.
“Mungon infrastruktura. Vetëm një gjyq një ndarje bashkëshortësh do të paktën minimumi 2 vite. Gjykata e Lartë s’ka nisur akoma 2017. Gjykata e Apelit ka 44 mijë dosje…Do të duhet të kishte edhe një rritje të rekrutimit që të zëvendësoheshin vendet bosh”, tha Sula, duke shtuar: “Mosfunksionimi i sistemit të drejtësisë ka krijuar presion. Duhet të funksionojë shteti ligjor. Reforma në drejtësi u kap nga politika. Ndërsa tani politika do ta transferojë të gjithë problemit tek gjyqtarët”, tha ndër të tjera Sula.
