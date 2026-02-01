Një gjykatës federal në SHBA ka urdhëruar lirimin e një djali 5-vjeçar dhe babait të tij nga një qendër ndalimi për emigracionin në Teksas, duke e dënuar ndalimin si të nxitur nga një “uri e pabesë për pushtet të pakufizuar”.
Fëmija, Liam Conejo Ramos, u bë simbol i reagimit kombëtar pasi u fotografua me një kapelë blu në formë lepurushi dhe një çantë shpine SpiderMan, në momentin kur u ndalua në hyrje të shtëpisë së tij në Minneapolis. Bashkë me të u ndalua edhe babai i tij, Adrian Alexander Conejo Arias.
Të shtunën, gjykatësi federal Fred Biery miratoi një kërkesë urgjente të avokatit të familjes dhe urdhëroi që babai dhe djali të lirohen deri më 3 shkurt. Në vendimin e tij, gjykatësi përfshiu edhe fotografinë e fëmijës me kapelën blu.
“Rasti e ka zanafillën në ndjekjen e keq-menduar dhe të zbatuar në mënyrë jo profesionale të kuotave ditore të deportimit nga qeveria, edhe nëse kjo do të thotë traumatizim i fëmijëve”, shkroi Biery. Ai shtoi se deportimet duhet të kryhen në mënyrë më të rregullt dhe më humane sesa politikat aktuale.
Gjykatësi, i emëruar nga ish-presidenti Bill Clinton, shkroi se “sjellja njerëzore tregon se për disa prej nesh, dëshira e pabesë për pushtet të pakufizuar dhe imponimi i mizorisë nuk njohin kufij dhe janë të zhveshura nga çdo ndjenjë njerëzore”.
BBC-ja ka kontaktuar Departamentin e Sigurisë Kombëtare për koment.
Avokati i familjes, Marc Prokosch, tha se babai dhe djali po mbaheshin në një qendër ndalimi në San Antonio, Teksas. Sipas tij, ata kishin ardhur në SHBA nga Ekuadori në vitin 2024 për të kërkuar azil dhe kishin ndjekur procedurat e duhura të emigracionit.
Në javët e fundit, presidenti amerikan Donald Trump ka shtuar masat e zbatimit të ligjit të emigracionit në Minneapolis, në kuadër të një nisme të quajtur “Operation Metro Surge”.
Të enjten, zyrtarë të administratës Trump sugjeruan se mund të tërhiqnin një pjesë të forcave federale nga shteti, pas reagimeve të forta kombëtare lidhur me vrasjen e dy qytetarëve amerikanë në Minneapolis nga agjentë federalë.
Në një vendim tjetër të shtunën, një gjykatës federal refuzoi kërkesën e qeverisë së shtetit për të bllokuar vendosjen e mijëra agjentëve të emigracionit në Minneapolis, duke argumentuar se shteti nuk kishte provuar se veprimtaria ishte e paligjshme.
