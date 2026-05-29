Një gjyqtar federal në Uashington urdhëroi të hënën heqjen e emrit të Presidentit amerikan Donald Trump nga Qendra John F. Kennedy për Artet Performuese, duke argumentuar se institucioni ikonik kulturor nuk mund të riemërtohet pa miratimin e Kongresit.
Gjykatësi federal Christopher Cooper vendosi që qeveria amerikane duhet të heqë të gjitha tabelat që mbajnë emrin e Trump dhe të largojë emrin e tij nga të gjitha dokumentet zyrtare të institucionit brenda 14 ditëve.
Sipas vendimit, çdo ndryshim i emrit të Qendrës John F. Kennedy për Artet Performuese kërkon miratimin e Kongresit dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të njëanshme.
Vendimi pritet të rikthejë emërtimin zyrtar të institucionit, ndërsa autoritetet federale kanë dy javë kohë për të zbatuar urdhrin e gjykatës.
Leave a Reply