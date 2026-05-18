Në Hagë, dosja për Izraelin ende nuk është mbyllur. Qëndrimet e disa anëtarëve të qeverisë aktuale dhe të disa oficerëve të lartë të ushtrisë së shtetit hebre janë nën vëzhgimin e zyrës së prokurorit, organ hetimor dhe i pavarur i Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN).
Sipas asaj që po qarkullon në shtypin izraelit, emrat nën shqyrtim janë ata të Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich, dy ministrat ekstremistë dhe mesianikë të njohur për nxitjen e vazhdueshme të urrejtjes kundër palestinezëve dhe për mbështetjen ndaj kolonëve më të dhunshëm.
Në hetim përmendet edhe Orit Malka Strook, ministre e Vendbanimeve dhe Misioneve Kombëtare, gjithashtu e ekstremit të djathtë.
Nuk ka konfirmime zyrtare, dhe në fakt një organ hetimor zakonisht nuk i jep ato, por disa elemente tregojnë se hetimi nuk ka përfunduar me urdhër-arrestet ndaj kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes Yoav Gallant, të lëshuara nga GJPN-ja në nëntor 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Ato lidhen me konfliktin në Gaza dhe kufizimet e vendosura për hyrjen e ndihmave humanitare, karburantit dhe ilaçeve, të cilat kanë shkaktuar uri dhe përkeqësim të kushteve të jetesës së banorëve të Gazës. Masa që kanë zemëruar Izraelin dhe kanë bindur Donald Trump të vendosë sanksione kundër gjykatës, “për veprimet e saj të paligjshme dhe të pabazuara që godasin Amerikën dhe aleatin tonë të ngushtë”.
Karim Khan, avokati britanik 56-vjeçar që prej vitit 2021 mban postin e prokurorit të GJPN-së, vitin e kaluar u vetëpezullua për akuzat për ngacmim të ngritura ndaj tij nga një kolege e zyrës, çështje që më pas u bë objekt i një hetimi nga Kombet e Bashkuara.
Megjithatë, në mars, gjatë një interviste, ai tha se kishte lexuar raportin e OKB-së që lidhej me të dhe përfundimet e gjyqtarëve, dhe se ndihej plotësisht i rehabilituar.
“Nga 137 indiciet e raportuara, nuk ka as edhe një që të mund të provojë një sjellje të papërshtatshme nga ana ime”.
Një artikull i gazetës progresiste Haaretz dje pretendonte se ishin lëshuar tashmë pesë urdhër-arreste të reja kundër Izraelit.
Por kjo u mohua qartë nga Gjykata. “Nuk janë lëshuar urdhër-arreste për situatën në Shtetin e Palestinës”, deklaroi zëdhënësja e GJPN-së, Oriane Maillet. “Artikulli nuk është i saktë”.
Pas reagimit, Haaretz e zbuti disi deklaratën, duke shkruar se Khan kishte depozituar vetëm kërkesën për arrestim, dhe vetëm për Smotrich dhe Ben-Gvir. Në fakt, një burim i kualifikuar që njeh dosjen, i tha gazetës Repubblica se edhe kjo rrethanë nuk është e vërtetë.
Pra, as urdhër-arreste të lëshuara dhe as të kërkuara, por më tepër një hetim paraprak që duket se është ende në fillimet e tij.
“Ai do të përqendrohet te dhuna e kolonëve, politikat e qeverisë për transferimin e qytetarëve hebrenj në territoret e pushtuara dhe apartheidi si krim kundër njerëzimit”, i tha Haaretz-it një burim që punon në GJPN.
Leave a Reply