Analisti Lorenc Vangjeli ka deklaruar në emisionin “Trialog” të Alba Alishanit në RTSH1 se rasti i Ilir Metës është tashmë një histori e zgjatur shumë dhe ku nuk ka ndryshua asgjë.
Duke iu referuar vendimit të Gjykatës Kushtetuese, Vangjeli tha se në rastin e Metës nuk janë marrë parasysh as kriteret që kanë të bëjnë me Gjykatën Evropian të të Drejtave të Njeriut.
“Është një histori e zgjatur tashmë. Qëndrimi që mbahet ndaj masës së sigurisë jo vetëm ndaj z. Meta por në përgjithësi si koncept është një debat që bëhet gjithmonë por duket se nuk ndryshon asgjë.
Ka një praktikë të konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut që përcakton disa kushte që kanë të bëjnë me masën e sigurisë që ka të bëjë me kohëzgjatjen e arsyeshme, që me proporcionalitetin e masës, që nga rishikimi periodik i saj. Janë disa shkallë që e përcaktojnë atë nuk e lënë në çmim”, u shpreh Vangjeli.
Ai theksoi më tej se Shqipëria vijon të jetë ende më represive në këtë drejtim.
“Shqipëria vijon të jetë ende represive në këtë drejtim dhe Gjykata Kushtetuese vijon ndjek po të njëjtën linjë. Do të ishte mirë që të lexonin një radhë të gjatë Gjykatës të të Drejtave të Njeriut për të kuptuar që janë në faull të madh. Ilir Meta i ka dhënë portretin këtij halli, Erion Veliaj dhe Ilir Beqja. Ky është bërë një hall kombëtar ku politika në rast më të mirë indiferente në rastin më të keq ka qenë frymëzuese e këtij sistemi represiv që na bën të besojmë se të qenit bolshevik vazhdon të qëndrojë mes nesh”, deklaroi më tej Vangjeli.
Ndërkaq, Gjykata Kushtetuese vendosi sot, me shumicë votash, të rrëzojë kërkesën e ish-Presidentit Ilir Meta për shfuqizimin e masës së sigurisë “Arrest në burg”.
Me këtë vendim, instanca më e lartë e drejtësisë në vend lë në fuqi vendimet e mëparshme të Gjykatës së Posaçme (GJKKO) dhe Gjykatës së Lartë, duke bërë që Meta të vazhdojë të qëndrojë në qeli.
Në seancën plenare të datës 8 prill 2026, trupa gjykuese shqyrtoi pretendimet e palëve dhe arriti në përfundimin se nuk ka shkelje kushtetuese në masën e dhënë ndaj kërkuesit.
Pika më e rëndësishme e vendimit lidhet me bazueshmërinë e masës së sigurisë. Sipas Gjykatës Kushtetuese, në dosjen penale ekzistojnë fakte dhe informacione të mjaftueshme që krijojnë dyshimin e arsyeshëm se veprat penale për të cilat Meta akuzohet mund të jenë kryer.
Gjykata vlerësoi se liria e ish-kreut të shtetit nuk është kufizuar në mënyrë arbitrare.
“Masa e sigurimit personal ndaj kërkuesit është e vendosur për një qëllim të ligjshëm, garantimin e mbarëvajtjes së procesit penal ajo nuk është joproporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes dhe nevojave të sigurimit,” theksohet në zbardhjen e vendimit.
Leave a Reply