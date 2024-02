Deputeti demokrat Tritan Shehu ka komentuar përmes një reagimi në llogarinë e tij në rrjetin social ‘Facebook’ një vendim të Gjykatës së Apelit në Milano, që ka vendosur se një fëmijë nuk mund të ketë dy nëna ose dy baba.

Sipas tij ky është një vendim në mbrojtje të familjes dhe fëmijës dhe që është sinkron me vlerat dhe themelet e shoqërisë njerëzore.

Ai shtoi se ky vendim po ashtu godet deformimin e familjes e keqpërdorimin e fëmijëve.

Reagimi i plotë i Shehut:

Vendimi: Femija ka vetem nje Nene, pra dhe nje “Baba”!

Vendim ky ne mbrojtje te Familjes dhe Femijes!

Nje «Femije» nuk mund te kete Dy «Nena», pra per rjedhoje as dhe dy „Baba“, duke rrezuar konceptin deformues te kopjeve-familje omogenitoriale, homoseksuale.

Vendim ky i Gjykates se Apelit te Milanos, sinkron me vlerat dhe themelet e shoqerise njerezore.

I tille eshte vendimi i sotem, qe godet deformimin e familjes e keq perdorimin e femijeve, shume me gjere se sa vete rasti qe u gjykua.

Rast, qe kishte te bente me nje kopje omogenitoriale, homoseksuale femrash e perdorim te “Uterusit surogato”.

Por ne fakt ky vendim i kalon keto kufije, duke goditur direkt apo indirekt tentativat per te deformuar konceptin thelbesor e normal te familjes, ate “Burre e Grua e me shprese Femijet”!

Ky vendim i kundervihet keshtu edhe ligjerimit te familjes se deformuar homoseksuale!

Apo dhe adoptimit te femijeve nga “Kopje Gay”, me perdorimin e asaj terminologjie, qe bije ndesh me interesat e zhvillimin normal te femijes:

Ate te “Prindi 1 e Prindi 2”!

Duke njohur per cdo femije vetem nje Nene e nje Baba, biologjik apo adoptiv keta.

Nje vendim ky i asaj gjykate shume te rendesishme e dinjitoze, ne mbrojtje te vlerave te Familjes, Jetes vete, interesave e mire rritjes normale te Femijes!

Nje vendim qe duhet pershendetur ky!