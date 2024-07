Ish-sekretari për Çështjet Ligjore në PD, Indrit Sefa, është tërhequr përfundimisht nga politika, pasi Gjykata i dha ish-kryeministrit Sali Berisha vulën e PD-së, të cilën më parë e zotëronte Lulzim Basha.

Sefa i ftuar në Euronews Albania ka thënë se tërheqja e tij vjen për shkak se ai nuk mund të bashkohet me personat që sot përfaqësojnë PD-në, pasi ka mbajtur më parë ndaj tyre qëndrime të forta politike.

Ai shtoi gjithashtu se lufta politike në Shqipëri, sidomos brenda të djathtës, është mjaft e egër, çka bën sipas tij që edhe brezi i ri të qëndrojë larg politikës.

“Zgjedhja ime është që ky si akt politik është akti i fundit politik që unë kam ndërmarrë. Do shoh angazhimet e mia në fushën profesionale dhe do i përkushtohem më shumë. Unë vendimmarrjen e kam përfundimtare.

Ia kam komunikuar edhe strukturave më parë. Nuk e kam bërë publik më parë, pasi kemi marrë një vendim në ato struktura ku kemi qenë pjesë që do të bëhej rekurs në Gjykatën e Lartë.

Pasi mbyllëm edhe rekursin, vendosa që të tërhiqem. Unë e kam të vështirë që të bëj pjesë në një grup njerëz që aktualisht përfaqësojnë PD, për të cilët unë kam mbajtur qëndrime publike e politike.

Morali është një element i domosdoshëm dhe shumë i rëndësishëm në politikë. Unë nuk mundja ta përballoja dot këtë. Nuk mund ta bëja dot këtë kapërcimin e ylberit që në fillim të shaja dhe pastaj të thoja për të mirën e partisë do bashkohemi.

Nuk do të them që eksperienca ime do të shërbejë për të gjithë të rinjtë e tjerë. Ne u munduam që PD ta kthejmë në shinat në të cilat ajo u ndërtua e themelua, që të jetë një PD e vërtetë, që në qendër të saj të jetë individi.

Për faj të lidershipit, për fajin tonë, për fajin e situatës, etj. Menefregizmi që ka brezi ynë për politikën është vrastare. Të rinjtë nuk duan të bëhen pjesë e politikës, për t’ju shmangur kësaj lufte të egër politike”, tha Sefa.