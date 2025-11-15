Google është detyruar t’i paguajë kompanisë gjermane Idealo, e specializuar në krahasimin e çmimeve, rreth 465 milionë euro dëmshpërblim për shkelje të rregullave të konkurrencës, sipas një vendimi të gjykatës së Berlinit.
Idealo, që kontrollohet kryesisht nga grupi mediatik “Axel Springer”, ka akuzuar Google-in për keqpërdorim të pozitës së tij dominuese si motor kërkimi. Sipas pretendimeve të kompanisë, Google u ka dhënë përparësi ofertave të veta në rezultatet e kërkimit, duke e vendosur kështu konkurrencën në një pozicion më të pafavorshëm.
Në padi, Idealo kishte kërkuar një shumë dukshëm më të lartë rreth 3,5 miliardë euro, duke përfshirë edhe kamatat. B92.net raporton se, përveç kësaj kompanie, edhe platforma gjermane Producto / Testberichte.de ka fituar një proces ndaj Google, me gjykatën që ka vlerësuar dëmin në 107 milionë euro.
Megjithatë, vendimet nuk konsiderohen ende përfundimtare, pasi Google ka të drejtën të paraqesë ankesë në Gjykatën e Apelit në Berlin.
Këto kërkesa antitrust lidhen me sanksionin e vendosjes së mëparshme nga Komisioni Evropian në vitin 2017, kur Google u dënua për praktika të ngjashme të favorizimit në rezultatet e kërkimit.
