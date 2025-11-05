Pankarta përfshinte një imazh të liderit turk me një armë të drejtuar në tempullin e tij. Një gjykatë rajonale e shpalli fajtorë të pandehurit në vitin 2020, duke u shqiptuar gjoba dhe dënime me burg të pezulluara.
Gjykata e Lartë e Zvicrës ka refuzuar një apel nga katër protestues që ishin shpallur fajtorë për nxitje publike për një krim, për një pankartë që kërkonte vrasjen e presidentit turk gjatë një demonstrate më shumë se tetë vjet më parë.
Në një deklaratë të mërkurën, Tribunali Federal tha se mbështeti vendimin e një gjykate më të ulët për pankartën që lexonte “Vrit Erdoğan me armët e tij”, një referencë për Presidentin Recep Tayyip Erdoğan, në një protestë të marsit 2017 në kryeqytetin Bern.
Pankarta përmbante një imazh të liderit turk me një armë të drejtuar në tempullin e tij.
Një gjykatë rajonale shpalli fajtorë të pandehurit në vitin 2020, duke u shqiptuar gjoba dhe dënime me burg të pezulluara.
“Sipas rrethanave konkrete — imazhi i zgjedhur, i shoqëruar me tekstin — pankarta nuk mund të konsiderohet objektivisht si gjë tjetër përveçse si një nxitje të qartë dhe urgjente për të vrarë presidentin turk,” tha deklarata e gjykatës së lartë.
“Dënimet e shqiptuara janë në përputhje me lirinë e shprehjes dhe të mbledhjes,” shtoi ajo.
Gjykata theksoi se një demokraci duhet të lejojë shprehjen e lirë, edhe nëse fjalët e përdorura mund të jenë të pakëndshme ose shokuese për shumëkënd, por pankarta “shkoi përtej fjalimit provokues apo kritikës virulente” që mbrohet nga ligji.
Erdoğan e përmendi pankartën në vitin 2017 gjatë fushatës për ndryshimet kushtetuese që do t’i jepnin atij pushtete të gjerë të reja, disa muaj pas një tentative grushti shteti të dështuar në Turqi.
Demonstrata erdhi në një periudhë tensionesh mes Ankarasë dhe disa pjesëve të Evropës për referendumin në Turqi mbi ndryshimet kushtetuese të propozuara dhe akuzat për ndërhyrje turke në çështjet politike zvicerane.
