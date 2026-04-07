Gjykata e Posaçme ka shpallur vendimin për biznesmenin Rezart Taçi. Taçi është dënuar me 11 vite burg, mëson gazetarja e Vizion Plus, Blerina Cene.
Ai u gjet fajtor për veprën penale të pastrimit të parave për mafien italiane, Cosa Nosta.
© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
Leave a Reply