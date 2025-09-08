Gjykata e Lartë e Izraelit ka vendosur se shteti nuk po i respekton detyrimet për të ushqyer si duhet të burgosurit palestinezë në burgjet izraelite dhe e ka nxitur atë të marrë masa të menjëhershme për “të garantuar mbijetesën e tyre”.
Vendimi, i marrë me dy vota pro dhe një kundër, ka ndezur debat kombëtar dhe ka nxitur reagimin e ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben Gvir.
“Pengjet tanë në Gaza nuk kanë një Gjykatë të Lartë që t’i mbrojë. Terroristët vrasës të Hamasit dhe përdhunuesit e neveritshëm, me turpin tonë, kanë Gjykatën e Lartë që i mbron”, duke siguruar se do të vazhdojë t’u ofrojë të burgosurve “kushtet më minimale të parashikuara nga ligji”.
Ky vendim vjen pas një peticioni nga Shoqata për të Drejtat Civile në Izrael dhe organizata Gisha kundër Ben Gvir dhe Shërbimit Penitenciar Izraelit, të akuzuar për reduktimin e ushqimit për të burgosurit deri në rrezik për jetën e tyre.
Rasti i 17-vjeçarit Waleed Ahmad, palestinez nga Bregu Perëndimor, vdiq nga uria në burgun izraelit të Megiddos në marsin e kaluar dhe ka qenë në qendër të një konflikti mes autoriteteve dhe familjes që kërkonte lirimin e trupit për të verifikuar shkakun e vdekjes, i cili sipas një autopsie të parë lidhet me kequshqyerjen e rëndë.
