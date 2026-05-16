Gjykata e Durrësit vijon të funksionojë në kushte alarmante infrastrukture dhe sigurie, pavarësisht rritjes së volumit të çështjeve pas hartës së re gjyqësore.
Analiza vjetore e vitit 2025 evidenton mungesë sallash, ambiente të amortizuara dhe standarde minimale sigurie, deri në pikën që një pjesë e gjykimeve zhvillohen në zyrat e gjyqtarëve, ndërsa palët në konflikt ndajnë të njëjtat korridore brenda godinës.
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm në Durrës sërish, si një problematikë e adresuar ndër vite, përballet me mungesë të theksuar infrastrukture dhe sigurie, pavarësisht volumit të lartë të çështjeve që trajton, shkruan A2.
Sipas analizës vjetore 2025, gjykata operon në dy godina të ndara Seksioni Penal dhe Seksioni Civil, si dhe Zyra e Shërbimit Kavajë në kushte që cilësohen “jashtë çdo standardi për ushtrimin e funksionit të dhënies së drejtësisë”.
Problematikat kryesore lidhen me mungesën e sallave, sigurinë minimale dhe amortizimin e godinës ekzistuese, duke detyruar që një pjesë e gjykimeve të zhvillohen edhe në zyrat e gjyqtarëve. Raporti evidenton një sër problematikash ku një ndër to është edhe ajo e sigurisë pasi personat që janë në konflik dhe që kërkojnë zgjidhje në gjykatë, kalojnë në të njëjta korridore të kodinës.
Fluksi i punës për Gjykatën e Durrësit u shtua edhe më shumë pas hartës së re territoriale, ku tashmë trajton edhe çështje penale apo civile që më parë i trajtonte Gjykata e Kavajës.
Sipas të dhënave, Përgjatë vitit 2025, Këshilli i Gjykatës ka marrë gjithsej 118 vendime. /A2 Televizion
Leave a Reply