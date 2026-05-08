Pas goditjes së shkurtit nga Gjykata Supreme ndaj Donald Trump-it për tarifat globale, ka ardhur tani edhe vendimi i një komisioni gjyqtarësh federalë që ka shpallur të paligjshme vendosjen e një tarife 10% mbi shumicën e importeve në Shtetet e Bashkuara.
Me një vendim jo unanim, Gjykata e Tregtisë Ndërkombëtare vendosi se Trump kishte përdorur në mënyrë të gabuar një ligj të vjetër tregtar kur vendosi këto tarifa duke filluar nga shkurti. Me këtë vendim 2 me 1, gjykata theksoi se përpjekja e presidentit për të vendosur tarifa të përgjithshme nuk përmbushte kriteret e parashikuara nga ligji tregtar për taksat mbi importet.
Si pasojë, u shpall se vendimi i Trump-it “është i pavlefshëm dhe tarifat e vendosura ndaj paditësve nuk janë të autorizuara nga ligji”.
Presidenti i kishte vendosur këto tarifa pasi një paketë e mëparshme tarifash ndëshkuese ishte rrëzuar nga Gjykata Supreme. Ky vendim i ri duket se vendos, të paktën për momentin, kufizime të reja mbi kompetencat tregtare të Trump, të cilat ai i ka përdorur në mënyrë agresive me synimin për të riformësuar marrëdhëniet me aleatët dhe kundërshtarët, për të rritur të ardhurat fiskale dhe për të nxitur kompanitë të prodhojnë në SHBA.
Rezultatet kanë qenë të përziera edhe para ndërhyrjes së Gjykatës Supreme, shkruan La Repubblica. Nuk është ende e qartë se si administrata do ta interpretojë këtë vendim të ri, por një apel pritet me siguri.
Vendimi për momentin përbën një ndalim të fortë për Trump-in dhe vjen në prag të një vizite të pritshme në Kinë, ku presidenti pritet të takohet javën e ardhshme me liderin Xi Jinping. Tregtia pritet të jetë tema kryesore e takimit dhe tarifat do të jenë një nga çështjet kryesore në agjendë. Ky vendim mund të dobësojë pozicionin negociues të Trump-it.
Vendimi rrit gjithashtu mundësinë që presidenti të detyrohet të kthejë sërish paratë e mbledhura përmes tarifave të paligjshme. Aktualisht është në proces një procedurë rimbursimi për rreth 166 miliardë dollarë të mbledhur nga paketa e mëparshme e tarifave të vendosura nga Trump ndaj mbi 90 vendeve.
Leave a Reply