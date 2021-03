Gjykata Administrative shtyn me 5 ditë shqyrtmin për lirimin e zyrave të FRD-së. Duke folur për mediat, kryetari i FRD-së është shprehur se zyrat u takojnë me ligj dhe se do të ndiqen të gjitha rrugët ligjore për çështjen.

Po ashtu, Shehu u shpreh se partia që ai drejton do të vijojë fushatën në selinë e saj, ndërsa shtoi se kontrata e qëndrimit është pa afat.

Kryetari i FRD, Sali Shehu ka thënë se është me paqen, mirëkuptimin dhe respektimin e institucioneve. Pyetur se çfarë garancie ka që Bashkia e Tiranës, nuk do të ndërhyjë, Shehu tha se ka “ligjin”.

“Që në ditët e para ka në statut paqen, mirëkuptimin, bashkëpunimin dhe respektimin e institucioneve, është në përputhje të plotë me filozofinë e një partie në një fushatë zgjedhore. BE ka hartuar një rezolutë që u bën thirrje organeve shtetërore dhe partive politike për qetësi, për një klimë që i duhet t’i shërbejë fushatës zgjedhore, kësaj rezolute FRD i përgjigjet me sjelljen e saj dhe këmbënguljen për t’i dhënë zgjidhje.

Ne kishim depozituat një kërkesë në Gjykatën administrative për të ndaluar aktet e paligjshme të bashkisë dhe u vendos që të bashkohet me shqyrtimin e çështjes në themel, procedurë rutinë, ne e respektojmë, kjo kërkesë e jona e bashkuar me masën e sigurisë, do të shqyrtohet pas 5 ditëve.

Jemi në fushatë zgjedhore, po vazhdojmë fushatën dhe FRD do ketë rezultate spektakolare,e dhe Aleanca për ndryshim me kryetarët e të cilëve kam pasur një kontakt me telefon, Veliaj të mos sillet si drejtues politik, por si kryetar i Bashkisë, ne jemi në rrugën e ligjit”, tha Sali Shehu, kryetar i FRD. / b.h