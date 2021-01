Deputeti i opozitës së re në Kuvend, kreu i Partisë Konservatore, Kujtim Gjuzi e ka nisur seancën e sotme parlamentare me vërejtje ndaj kreut të Kuvendit Gramoz Ruçi, për shkak të mos realizimit të interpelancave me kryeministrin Edi Rama, të kërkuara prej javësh nga disa deputetë.

“Jemi 8 deputetë që kërkojmë prej 6 javësh të vijë kryeministri në interpelancë, shkelen nenet 89, 90 91, të rregullores së Kuvendit.

Më e pakta të delegonte tek zv kryeministri apo të tjerët të vijë dikush të japë sqarime për katër pyetjet që kanë të bëjnë me policinë e shtetit, trazirat apo protestat pas 8 dhjetorit që u vra i riu Klodian Rasha, në këtë koncept kur ju do na jepni mundësinë të bëjmë interpelance me kryeministrin Rama? Pse nuk përfshihet në rendin e ditës, faleminderit zoti kryetar.

Përgjigja e Ruçit: I nderuar qofsh zoti deputet janë 4-5 interpelanca,që kanë shënimet përkatëse, e do ndjekin rrugën qysh të hënën do jetë seanca e parë e do vazhdojnë interpelancat.

g.kosovari