Në fillim të seancës së sotme, Kujtim Gjuzi i ka kërkuar kryetarit të Kuvendit që të mos ndërhyjë dhe të ndërpresë fjalën e deputetëve, pasi një gjë e tillë solli javën e kaluar, sipas tij, rebelimin në foltore të opozitarëve dhe bojkotin.

Gjuzi akuzoi Ruçin, se e gjitha ndodhi, pasi nuk iu dha fjala deputetit Myslim Murrizi. Por Gramoz Ruçi u përgjigj duke i thënë se nëse kanë vërejtje të ankohen te institucionet e Kuvendit dhe të kërkojnë mocion mosbesimi kundër tij.

Kujtim Gjuzi: Në seancën e kaluar pati një reagim më të ashpër nga deputetët e opozitës. Ajo që solli atë përshtjellim ndërhyrja juaj me forcë, kur n/kryetari i Kuvendit kërkoi të replikojë me kryeministrin. Do ju lutesha që kjo mos të ndodhë.

Gramoz Ruçi: Vendimet që merr drejtuesi i përcakton rregullorja, kushdo që ka kontestime ka institucione Kuvendi ku mund të ankohe

g.kosovari