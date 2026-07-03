Protesta e 34-ët para Kryeministrisë duket se e ka pasur të vështirë të ruajë vijën mes revoltës politike dhe shpërthimeve pa filtër nga podiumi. Në fjalimet e mbajtura para protestuesve, disa folës kanë kaluar në ofendime.
Njëri prej folësve, duke iu referuar gjendjes së vendit dhe mënyrës se si, sipas tij, është trajtuar populli shqiptar, përdori një shprehje të rëndë dhe vulgare, të cilën ia atribuoi Fatos Nanos. Fjalimi, që nisi si denoncim politik, përfundoi më shumë si një ushtrim i çuditshëm në kujtesë folkloriko-politike.
Edhe më problematik ishte një tjetër folës i dha protestës nota disi më raciste, i cili i kërkoi “Akademisë Mjekësore” që… t’i ‘bëjnë ‘ADN-në kësaj rrace dhe ta zhdukim nga ky vend.”
Kështu, protesta që prej javësh pretendon të flasë në emër të qytetarisë, natyrës dhe popullit, këtë herë prodhoi një kontrast të fortë mes kauzës së shpallur dhe gjuhës së përdorur nga podiumi. Në vend të artikulimit politik, mikrofoni ofroi një përzierje mllefi, fyerjesh dhe frazash që më shumë e dëmtojnë protestën sesa e ndihmojnë atë.
/TemA
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