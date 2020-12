Pas bërjes funksionale të Gjykatës Kushtetuese ka reaguar dhe Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj. Përmes një postimi në Facebook ajo shkruan se ky është një hap domethënës drejt plotësimit të reformave dhe kushteve për anëtarësimin në BE.

“Këtë fund viti e mbyllim me një lajm shumë të mirë për konkretizimin e rezultateve të Reformës në Drejtësi! Gjykata Kushtetuese tashmë funksionale me 6 anëtarë! Një hap domethënës përpara që i shërben Shqipërisë në avancimin e reformave, por njëkohësisht plotëson të gjitha prioritetet e vendosura për negociatat për anëtarësim në BE. Falenderim BE-së dhe SHBA-së për mbështetjen e pakursyer“, shkruan Gjonaj.

g.kosovari