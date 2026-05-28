Për herë të parë, Gjon Mili Video Art Festival prezanton Programin e tij Ndërkombëtar të Rezidencës Artistike në Dhërmi, Shqipëri , një eksperiencë njëmujore e dedikuar artit video, filmit eksperimental dhe praktikave bashkëkohore vizuale.
Rezidenca do të zhvillohet nga 1 maji deri më 30 maj 2027 dhe fton artistë të videos, regjisorë të filmit eksperimental dhe të filmit të shkurtër, krijues të dokumentarit dhe dokumentarit hibrid, artistë të imazhit në lëvizje, praktikues të artit multimedial dhe imersiv, si dhe artistë audiovizualë dhe të projeksionit nga e gjithë bota të mblidhen në një nga peizazhet më të veçanta bregdetare të Mesdheut.
E konceptuar si një platformë artistike immersive e lidhur me Gjon Mili Video Art Festival, rezidenca synon të mbështesë praktikat bashkëkohore të imazhit në lëvizje dhe rrëfimin vizual eksperimental përmes angazhimit të drejtpërdrejtë me peizazhin, dritën, arkitekturën, kujtesën dhe jetën e përditshme.
E vendosur në bregdetin jugor të Shqipërisë, Dhërmiu ofron një ambient të rrallë ku deti, malet, fshatrat prej guri dhe drita mesdhetare bashkëjetojnë në një harmoni të jashtëzakonshme. Rezidenca inkurajon artistët të punojnë ngushtë me mjedisin natyror dhe kulturor përreth, duke e shndërruar vëzhgimin, përvojën dhe ndërveprimin njerëzor në material artistik.
Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të zhvillojnë projektet e tyre duke u përfshirë në ritmin e jetës së komunitetit lokal dhe atmosferën unike të Rivierës Shqiptare. Programi mbështet idenë se praktika artistike ushqehet jo vetëm përmes punës në studio, por edhe përmes vetë vendit — përmes heshtjes, lëvizjes, peizazhit, traditave lokale dhe përvojës shqisore të jetës së përditshme.
Në këtë mënyrë, Dhërmiu bëhet më shumë sesa një hapësirë prodhimi artistik; ai bëhet pjesë e vetë procesit krijues. Drita e ndryshueshme e brigjeve joniane, teksturat e arkitekturës së vjetër prej guri, tingujt e detit dhe bashkëjetesa mes historisë dhe jetës bashkëkohore krijojnë një mjedis të veçantë për eksperimentim dhe reflektim artistik.
Rezidenca vë gjithashtu në pah lidhjen mes artit vizual bashkëkohor dhe frymës mesdhetare të jugut të Shqipërisë. Artistët do të përjetojnë një kulturë të formësuar nga mikpritja, traditat gojore, kuzhina lokale dhe marrëdhënia e thellë me natyrën. Këto elemente synojnë të frymëzojnë forma të reja të gjuhës vizuale dhe të nxisin dialog ndërdisiplinor mes artistëve që punojnë në mediume dhe forma të ndryshme kinematografike.
Si një zgjerim i vizionit ndërkombëtar të Gjon Mili Video Art Festival, programi i rezidencës synon të krijojë një hapësirë të hapur për shkëmbim artistik, bashkëpunim, kërkim dhe inovacion në kulturën bashkëkohore të imazhit në lëvizje. Duke bashkuar artistë nga sfonda të ndryshme kulturore dhe artistike, programi synon të ndërtojë një komunitet të përkohshëm krijues ku idetë, praktikat dhe eksperiencat të ndërthuren lirshëm.
Hapja e këtij programi rezidence shënon një kapitull të ri dhe të rëndësishëm për festivalin, duke zgjeruar angazhimin e tij në mbështetjen e kinemasë eksperimentale, video artit dhe praktikave të reja audiovizuale përtej formateve tradicionale të ekspozimit dhe projeksioneve filmike.
Përmes kësaj nisme, festivali vazhdon të forcojë rolin e tij si një platformë ndërkombëtare e dedikuar shprehjes bashkëkohore vizuale dhe eksperimentimit artistik.
Për më shumë informacion dhe detaje mbi mënyrën e aplikimit, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare të rezidencës në: Gjon Mili Video Art Festival hap programin ndërkombëtar të rezidencës artistike në Dhërmi https://gjonmili-ivaf.com/residency
