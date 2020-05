Policia ka gjobitur dy here brenda 24 orëve kryetarin e PD, Lulzim Basha. Burimet kanë bërë të ditur se pas ndëshkimit në Durrës për një mbledhje me mbështetësit në një ambient me dyer të mbyllura, ndaj tij është marrë masë dhe për protestën te Teatri.

Se bashku me të janë gjobitur edhe 40 persona të tjerë, të cilët kundërshtuan vendimin e bashkisë së Tiranës për shembjen e ndërtesës. Gjobat kanë ardhur pasi personat në fjalë kanë shkelur masat shtrënguese kundër koronavirusit, duke u grumbulluar së bashku.

Ndërkohë, Policia apelon:

Policia e Shtetit apelon për të gjithë qytetarët, sidomos ata në zonat e kuqe që të respektojnë me rigorozitet oraret e lëvizjes dhe distancimin social dhe në këtë kuadër kërkon mirëkuptimin dhe ndihmën e qytetarëve në të gjithë vendin, që të kontribuojë secili në mbrojtjen e shëndetit nga kërcënimi i virusit vdekjeprurës COVID-19.

/a.r