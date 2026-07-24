Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, reagoi ashpër përmes një postimi në platformën Truth Social, duke akuzuar Bashkimin Evropian se po shënjestron padrejtësisht kompanitë e mëdha amerikane me gjoba miliarda dollarëshe.
Reagimi i Trump vjen pasi BE-ja vendosi një tjetër gjobë prej 1 miliard dollarësh ndaj Google, të cilën ai e cilësoi si të pajustifikuar. Sipas tij, me këtë vendim, vlera totale e gjobave të vendosura ndaj kompanisë tejkalon 18 miliardë dollarë.
Trump renditi edhe gjobat e vendosura më herët ndaj kompanive të tjera amerikane, duke përmendur 15 miliardë dollarë ndaj Apple, 3 miliardë dollarë ndaj Meta dhe 2.5 miliardë dollarë ndaj Amazon.
“Shtetet e Bashkuara nuk janë ‘banka derrkuci’ e Evropës dhe nuk do ta lejojmë të jenë”, shkroi Trump.
Ai pretendoi se kjo praktikë nisi gjatë administratës së ish-presidentit Joe Biden, por theksoi se nuk do të vazhdojë gjatë mandatit të tij.
Presidenti amerikan paralajmëroi se administrata e tij do të nisë menjëherë një hetim sipas Seksionit 301 mbi atë që e quajti praktikë të “grabitjes” së kompanive amerikane dhe, si pasojë, të taksapaguesve amerikanë.
“Bashkimi Evropian do të paguajë një çmim shumë të lartë për këtë sjellje të paligjshme dhe shumë joetike, për të cilën i kam paralajmëruar vazhdimisht”, u shpreh Trump.
Ai shtoi se, sipas tij, këto gjoba do të anulohen plotësisht dhe se ndaj Bashkimit Evropian do të vendosen tarifa të konsiderueshme “sa më shpejt të jetë e mundur”.
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