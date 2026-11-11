Akti normativ i Qeverisë që ndëshkon protestuesit e dhunshëm, pritet të konfirmohet nga Parlamenti në seancën e 26 Nëntorit.
Konferenca e Kryetarëve nuk gjeti dakordësi për kalendarin dhe programin e punës së Kuvendit, teksa mazhoranca dhe opozita u përplasën mbi funksionin e kontrollit parlamentar, që pakica thotë se nuk po lejohet ta ushtrojë.
Në të njëjtën seancë kur më 26 nëntor do të miratohet në tërësi buxheti dhe paketa fiskale, mazhoranca pritet t’i japë konfirmim parlamentare dhe aktit normativ të qeverisë, që parashikon masa ndëshkuese për protestuesit e dhunshëm, të maskuar dhe që nuk u binden autoriteteve.
Opozita e cilëson këtë akt normativ në shkelje të hapur kushtetuese dhe kërkoi që ai të mos përfshihet në kalendarin e Kuvendit. A2CNNmësoi se deri të martën, rezulton që ky akt të jetë aplikuar në 186 raste nga forcat e rendit, prej të cilave 1 rezulton me masë 500 mijë lekë të reja, ndërsa pjesa tjetër e protestuesve janë sanksionuar me gjobë 5 mijë lekë të reja.
Përveç aktit normativ, PS dhe PD u përplasën në distancë edhe për reformën zgjedhore. Socialistët kërkuan që opozita të mos bojkotojë komisionin, ndryshe do të votojë në mënyrë të njëanshme.
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Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore i përfundon mandati më30 nëntor dhe mazhoranca nuk pranon tjetër shtyrje.
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