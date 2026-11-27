Ish-deputetja Monika Kryemadhi ka folur për dënimin e dhënë sot nga GJKKO-ja ndaj nënës së saj, e cila u dënua me 5 vite shërbim prove për shkak të moshës.
Kryemadhi tha në emisionin “Të Paekspozuarit” se ishte një vendim i palogjikshëm, pasi logjika do ta kërkonte ndryshe. Sipas saj, Fatime Kryemadhi nuk mund të dënohej para se të dënoheshin Ilir Meta apo Monika Kryemadhi.
Pjesë nga biseda:
Rakipi: E prisnit këtë vendim? Si e pritët?
Kryemadhi: Në këto 4 vite hetim dhe procese gjyqësore kam mësuar disa metodologji se si funksionojnë. Në fakt, GJKKO-ja, pavarësisht reformës në drejtësi, ka probleme të mëdha. Që nga mungesa e transparencës në procesin gjyqësor, ku nuk lejohet telefoni. Nëse ti hyn në gjykatë, një gazetari e ka të vështirë të rrijë 3 orë brenda sallës, pasi po dole, nuk hyn më në sallë.
Lala: Prandaj e kemi çuar në Gjykatën Kushtetuese.
Kryemadhi: Shumë mirë keni bërë, por një Gjykatë Kushtetuese që përgjohet nga SPAK-u nuk pritet të të favorizojë ty. Mamaja ime ka kërkuar gjykim të shkurtuar, por edhe pavlefshmëri të analizës financiare. SPAK-u e bën analizën nga viti 2002, kur mamaja ime kishte dalë në pension. Por mamaja ime nuk ka lindur pensioniste.
Lala: Ajo u tërhoq gjatë procesit, e ribëri kërkesën dhe ju rrëzua.
Kryemadhi: Ajo shkoi në gjykim të shkurtuar, nuk ka pse të jetë pjesë e SPAK-ut, sepse nuk ishte as ministre, as deputete. Kërkoi të ikte në Gjykatën e Tiranës. “Jo”, i tha gjykata, “sepse ti je me Pirro Xhixhon, që akuzohet për korrupsion”. Fatimja thotë se në momentin që filloi procesi me trupën e parë, ajo kërkoi që në seancën paraprake anulimin e analizës financiare, si dhe nxjerrjen jashtë të dëshmisë së Mirgen Mimos. Sapo ka dalë nga SPAK-u, ai ka thënë të vërtetën. Pra, një njeri që thotë të vërtetën në përgjim dhe tjetër gjë në nënshkrim.
Bushati: Mamaja e Monikës është aty sepse ka një akuzë që Kryemadhi dhe Meta kanë përfituar, dhe debati publik duhet bërë pikërisht për këtë: a kanë përfituar?
Lala: Fakti që nëna juaj është cilësuar fajtore për pastrim parash, akuzë që e keni edhe ju, edhe zoti Meta, a do t’ju afektojë ky vendim i gjykatës edhe juve në të ardhmen?
Rakipi: Me Fatimen do t’ju mbërthejnë edhe ju.
Kryemadhi: Çfarë do të më mbërthejë mua? Burri i botës është në krim. Derisa të jetë gjallë Fatimja, por edhe pas vdekjes, do t’ia vazhdoj unë procesin.
Rakipi: Pse, edhe kur të vdesë do të vazhdojë procesi?
Kryemadhi: Do t’ia vazhdoj unë, mo. Ti e akuzon për vepër penale. Që të akuzosh dhe të dënosh Fatimen, duhet të më dënosh mua dhe Metën njëherë. Po nëse dal unë dhe Meta të pafajshëm?
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