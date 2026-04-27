SPAK ka kundërshtuar kërkesën e avokatit Plarent Ndreca që kryebashkiaku Erion Veliaj të mos mbahet në kafazin e qelqtë gjatë seancave gjyqësore. Prokurori Ols Dado mësohet se ka deklaruar në gjyq se qëndrimi i tij në kafaz nuk përbën problem, pasi ‘kabina’ ka edhe një të çarë përmes së cilës mund të komunikohet.
Madje, ai tha se kushtet e Gjykatës janë shumë të mira, si hotel me 5 yje. Por, kjo deklaratë e papërshtatshme bëri që gjykata t’i tërheqë Dados menjëherë vëmendjen.
“Lidhur me kërkesën e avokatëve që Erion Veliaj të mos mbahet në kafaz, nuk besojmë se përbën problem. Nuk është kafaz, por një strukturë xhami dhe ka edhe një të çarë aty që mundëson komunikimin. Kushtet e GJKKO janë shumë të mira, si në një hotel me 5 yje”, tha Ols Dado, ndërsa iu tërhoq vëmendja nga gjykata.
TemA
Leave a Reply