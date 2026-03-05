Një ditë pasi shpalli vendimin në seancë me dyer të hapura për dosjen e “Sterilizimit” për 8 të pandehur, Gjykata e Posaçme e njoftoi edhe zyrtarisht sot vendimmarrjen ndaj të dyshuarve.
Siç bën me dije gazetarja e Top Channel Anila Hoxha, në njoftimin e Gjykatës, bëhen me dije shkaqet se përse u rrëzua SPAK në akuzën që kishte ngritur dhe rikualifikuar sipas kërkesës së gjyqtares paraparake, duke adresuar akuzën e grupit kriminal, midis tyre edhe për ish zëvendës ministrinë Shëndetësisë Klodjan Rjepaj, dhe biznesmenin Ilir Rrapaj.
Siç bën me dije gazetarja e Toip Channel Anila Hoxha, në njoftim zyrtar Gjykata dha pavarësinë për grup kriminal, por në dosjen e “Sterilizimit” ajo që u vu re që nga 2019, akuza e grupit kriminal ju adresua edhe ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili po gjykohet veçamas.
Gjasat janë që për shkak të këtyre pafajësive për këtë akuzë, për të njëjtën vepër edhe Ilir Beqaj në gjykimin e veçuar të gjendet i pafajshëm.
“Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Klodian Rjepaj, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a pg 1 i Kodit Penal, në referim të nenit 388, pika 1, shkronja d) të K.Pr.Penale, pasi nuk provohet që i pandehuri e ka kryer veprën që akuzohet.
Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Ilir Rrapaj, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a pg 1 i Kodit Penal, në referim të nenit 388, shkronja d) të K.Pr.Penale, pasi nuk provohet që i pandehuri e ka kryer veprën që akuzohet”, njofton zyrtarisht Gjykata.
