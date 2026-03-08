Presidenti i SHBA, Donald Trump, nuk përjashtoi mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Iran, duke theksuar se të gjitha opsionet janë të hapura.
Në një intervistë për mediat e huaja, Trump tha: “Gjithçka është në tavolinë. Gjithçka.”
Ai gjithashtu përsëriti se udhëheqësi i ri suprem i Iranit duhet të marrë miratimin e SHBA-së: Kushdo që të pasojë Ali Khamenei nuk do të zgjasë shumë pa miratimin tonë. Duam të sigurohemi që të kemi një udhëheqës të mirë, dhe do ta bëja.
Deklaratat e Trump vijnë ndërsa Irani zgjedhi udhëheqësin e ri suprem, pas vdekjes së Khameneit, duke rritur tensionet mes Teheranit dhe Uashingtonit.
