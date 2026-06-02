Kapiteni i Kombëtares Shqiptare të Futbollit, Berat Gjimshiti, ka folur në konferencën për shtyp në prag të ndeshjeve miqësore të kuqezinjve, duke theksuar se skuadra është e motivuar për të nisur një kapitull të ri nën drejtimin e stafit të ri teknik.
Kapiteni vlerësoi gjithashtu punën e bërë gjatë ditëve të para me trajnerin e ri, duke theksuar se idetë e tij janë kuptuar qartë nga skuadra. I pyetur për mundësinë e vendosjes së një filozofie italiane në ekip, Gjimshiti theksoi se çdo trajner ka metodën e tij të punës, ndërsa përgjegjësia kryesore mbetet te lojtarët në fushë.
Sa i përket të ardhmes së tij me Kombëtaren, kapiteni la të kuptohet se nuk e mendon ende tërheqjen.
“Nuk e kam menduar fundin me Kombëtaren. Për sa kohë trupi dhe rrethi im do të më lejojnë, do të jem në fushë. Për momentin nuk po e mendoj fare”, tha ai.
Duke folur për kundërshtarin e radhës, Izraeli, Gjimshiti vlerësoi zhvillimin e ekipit kundërshtar në vitet e fundit dhe cilësinë që ka në repartin ofensiv.
“Izraeli ka pasur rritje në kohët e fundit dhe ka shumë cilësi në sulm. Do të jemi të kujdesshëm dhe të përqendruar”, nënvizoi kapiteni.
Në mbyllje, ai pranoi se fundi i sezonit nuk është periudha më e lehtë për futbollistët, por atmosfera në grup mbetet pozitive falë energjive të reja dhe dëshirës për të fituar një vend në ekip.
“Nuk është e thjeshtë në fundin e sezonit, por kemi frymë dhe trajner të ri. Duhet të tregojmë veten për një vend në Kombëtare. Kemi energji pozitive dhe duam të kualifikohemi në turnetë e mëdhenj”, përfundoi Gjimshiti.
