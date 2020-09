Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri ka folur sot për mënyrën se si do funksionojnë koalicionet në zgjedhjet e ardhshme, nëse do të votohet formula e re e koalicioneve.

Sipas Gjiknurit, partitë politike që do garojnë në koalicion do përcaktojnë që në marrëveshjen e bashkëpunimit se cilat do të jenë vendet në listën e përbashkët që do të ketë një forcë politike.

Pra sipas tij nëse PD dhe LSI do të garojnë në koalicion, atëherë këto dy forca do të kenë një listë të përbashkët.

Gjiknuri ka marrë dhe shembuj konkret, duke thënë se në rastin e koalicionit të opozitës, Lulzim Basha mund të jetë i pari në listën e Tiranës, Monika Kryemadhi e dyta në listë, i treti Shpëtim Idrizi.

Ai tha se në këtë rast partia e koalicionit i di numrat që ka në listën e përbashkët dhe pasi të fitojë mandatet, me këto deputetë mund të formojë grupet parlamentare.

“Kush janë përfitimet e mija si parti për t’u futur në koalicion?! Formulimi që kemi bërë, thuhet se partitë kanë përcaktuar që në marrëveshje se cilët numra në listë do t’i përkasin kujto partie.

Përshembull, Lulzim Basha numri 1 në Tiranë, Monika Kryemadhi numri dy dhe treshin ja lemë Shpëtim Idrizit. Unë po tregoj si do jenë listat e opozitës sipas mendimit tim!

Elektorali është i qartë, edhe numri 2 edhe numri 5 është i qartë i LSI-së!

Pra nëse zgjidhet, Monika atje thotë është mandati i LSI-së. Numri 5 zgjidhet Brahimllari, pra ata janë të qartë dhe formojnë grupin e tyre parlamentar”, ka thënë ai.

g.kosovari