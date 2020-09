Gjiknuri: Si do veprohet me siglat e partive në fletën e votimit?!

TIRANË

Kodi aktual Zgjedhor ka rënë dhe Kushtetuta ka ndryshuar por marrëveshja e 5 qershorit mes palëve në Këshillin Politik nuk është prekur. Kështu deklaroi mbrëmjen e sotme në emisionin “Real Story” në News24 përfaqësuesi i socialistëve në Këshillin Politik Damian Gjiknuri.

Ai tha se koalicioni është i mundshëm brenda së njëjtës listë teksa sa i përket identifikimit me sigël të kandidatëve mendon se është çështje teknike duke e lënë të hapur mundësinë për diskutime. Gjiknuri thotë se kompromise mund të ketë për çdo pikë, por duke ruajtur disa parime.

“Ne nuk mund të lejojmë vakum kushtetues. Çfarë rregullash po ndryshojmë? Çështja e koalicioni u stërdiskutua. Koalicioni është i mundshëm. Partitë bëjnë një marrëveshje dhe krijojnë një listë të përbashkët. Në 2013 fitorja qe aq e thellë sa nuk kishte të bënte fare ai sistem. Në 2017 të gjitha partitë hynë vetëm fare, tani është një mundësi më shumë, jo vetëm që mund të hyjnë vetëm por dhe me koalicione. Nuk mund të krijosh formula mes palëve për të tjetërsuar votën. Partitë mund të ruajnë siglën e tyre. Partitë përcaktojnë emrat dhe listën unike të koalicionit. Lulzim Basha, PD nr. 1, Monika Kryemadhi nr. 2, Tiranë etj.

Dhe brenda kutisë, mund të vihet sigla, mjafton që të kenë autorizim të liderit që do propozojë këtë listë.

Ajo është diçka teknike, mund të vihen siglat e partive. Në hapësirën e fletës së votimit mund të kesh PD, LSI, PDIU. Nëse është ky problem , le të vijë PD ta diskutojmë. Ka rënë kodi zgjedhor aktual, është ndryshuar kushtetuta. Nuk është prekur marrëveshja e 5 qershorit.

Kushtetuta është fakt i kryer në mënyrë kushtetuese. Edhe pse diskutuam me orë në këshillin politik dhe nuk u arrit një marrëveshje, parlamenti i votoi. Në parlament janë disa të tjerë, nuk quhen ata?

I themi PD-së na gjej një vend të legjislacionit të ODIHR, që ka dhe lista të hapura dhe sistemin, formulën. Nuk ka, nuk e nxjerrin dot. Është një formulë që u ra dakord nga politika vite më parë, në bazë të një marrëveshjeje. Shiko ça duan të bëjnë këta, të fusin parti fantazmë, të përfitojnë dhe kërkojnë barazi vote.

Ku po shkelim marrëveshjen e 5 qershorit? Kushtetuta thotë prag kombëtar, kemi vënë një përqindje, hajde ta diskutojmë. Vendet e tjera e kanë nga 4 e 5%.

Pse janë vendosur pragjet nëpër botë, ka një arsye. Që të përfitosh mandatin duhet të kesh një minimum votuesish. E kemi në proporcion me popullsinë. Numri i vogël i votuesve e ndihmon për përqindjen. Pragun mund ta debatojmë. Por do argumente, ka hapësirë për kompromis.

Ne jemi në çdo pikë gati për të bërë kompromis, duke ruajtur disa parime. Që të përfaqësohen ata që e meritojnë. Të kemi një ‘fair game’ duke pranuar koalicionet sipas modelit të OSBE-ODIHR dhe listat e hapura. Këtu konkurrojnë disa parime dhe kemi marrë disa modele. Këta që flasin për standard duke bërë gafa të rënda. Listat e hapura janë si rezultat i kompromiseve politike”, deklaroi ndër të tjera Gjiknuri.