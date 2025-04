Për kandidatin socialist, Damian Gjiknurin, vënia në listë të hapur për qarkun e Vlorës në zgjedhjet e 11 Majit, është diçka normale.

Në bisedë me gazetarin Besard Jacaj në Klan News tha se nuk i trembet garës edhe për shkak të eskperiencës ndër vite në qark.

Po ashtu, Gjiknuri tha se synimi i tyre në këto zgjedhje është që: “Në qarkun e Vlorës ne luftojmë që të kemi 9 mandate. Sikur të marrim rezultatin bazë që duhet të jetë 8 mandate do të thotë që janë 4 mandate për 12 kandidatë. Kjo do të thotë që ka shanse reale për kandidatët, jo domosdoshmërisht dikush duhet të dalë i pari, por janë 4 të parët të cilët do të mund të marrin mandatin e deputetit.”

“Nuk ka asgjë anormale, se ky rregull është zbatuar për të gjithë kandidatët që kanë vite në politikë, kështu që nuk është se ishte një përjashtim për rastin tim. Të gjithë kandidatët apo deputetët aktual, të cilët kanë një eksperiencë politike. U mor një vendim nga kryetari i partisë për të më vënë në listë të hapur. Kështu që mua nuk më tremb gara sepse përgjithësisht, unë gjithmonë i kam fituar garat, aq më tepër në një qark që kam kontribuar për shumë vite si drejtues politik dhe kam një terren të njohur për politikë, kështu që në këtë pikëpamje nuk më shqetëson. Por gjithsesi, çdo garë ka suprizat e saj dhe asnjëherë nuk duhet nënvlerësuar”, tha Gjiknuri.

Gjiknuri dha dhe një këshillë për kolegët e tij për të lënë mënjanë tensionet mes tyre pasi të gjithë janë pjesë e një ekipi politik dhe në një apo në një tjetër mënyrë janë të vlerësuar.

“Patjetër që ky lloj aplikimi në sistemin, në listë të hapur, pra të kandidatëve të së njëjtës forcë politike sjell edhe tensione, është krejt normale që ka një garë brenda llojit dhe kjo duhet mirëmenaxhuar. Unë u jap këshilla të gjithve, edhe kolegëve që janë më të rinj, nuk ka nevojë që tensionet të shkojnë në esktreme, pasi një pjesë që do të fitojë dhe pjesa që nuk do të fitojë, janë pjesë e një ekipi politik, do të jenë të vlerësuar në një mënyrë ose në një tjetër”, tha Gjiknuri.