‘Skuthëllik i Lulzim Bashës’, kështu i ka cilësuar Damian Gjiknuri listat e Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Gjiknuri, drejtuesi politik i PS-së në Qarkun e Vlorës, i cili kandidon në Vlorë, tha se Partia Demokratike fut më shumë emra në listë sesa ia lejon ligji.

Sipas tij, kjo është një taktikë që kreu i opozitës përdor për të nxjerrë kandidatët nga lista. Ndër të tjera, ai tha se Basha dërgon lista që nuk i di askush. Në lidhje me listën e kandidatëve të PD në Vlorë, Gjiknuri u shpreh se ata nuk kanë asnjë lidhje me Vlorën, krahasuar me kandidatët e PS që i lidh gjithçka me këtë vend, përfshirë dhe kryeministrin Rama.