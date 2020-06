Përfaqësuesi i mazhorancës në Këshillin Politik të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, tha se në mbledhjen e sotme të Këshillit Politik është dakordësuar mes palëve politike për pjesën më të madhe të çështjeve të Kodit Zgjedhor.

Duke folur për media në fund të mbledhjes, Gjiknuri u shpreh se të hënën, ose maksimumi të martë, do të ketë gati draftin final të dakordësuar nga të gjitha palët.

“Patëm mbledhjen e radhës të Këshillit Politik, ku dakordësuam pjesën më të madhe, që lidhje me financimin e fushatës, rolin e medias. Kemi ende 2-3 pika, që duan diskutim. Besoj të hënën do të kemi gati draftin, që përmban të gjitha çështjet e adresuara gjatë kësaj kohe. Besoj të hënën, ose maksimumi të martën, të dërgoj draftin final. KQZ nuk ka ndonjë element surprizë. Po diskutojmë dhe disa pika të fundit, ku do të reflektohen dhe disa shqetësime që mund të ketë opozita jashtëparlamentare. Ekspertët lanë që drafti të jetë i plotë të hënën.

Do të lejohen reklamat politike, nuk jemi në kushtet për t’i ndaluar, ndaj dhe do të jenë pjesë e Kodit Zgjedhor. Buxheti i shtetit do të dyfishojë financimet për partitë dhe tavani do të jetë në raportin 1/3, pra 3 herë më shumë se çka do të marrin nga buxheti. Llogaritë bankare do duhet të jenë deklaruar me kohë”, u shpreh Gjiknuri.

/a.r