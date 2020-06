Në një seancë gjyqësore që ka zgjatur për pak minuta, shoferi i kamionit ku u kapën rreth 500 mijë euro, Andon Thanasi është lënë në burg. Gjyqtarja Eda Kaja ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg pa afat”, për 54-vjeçarin.

Sasia e lekëve, rreth 500 mijë euro u sekuestruan të shtunën më 13 qershor në portin e Durrësit, në një kamion tip “Renault” që kishte ardhur me traget nga Bari. Eurot ishin të ndara në 5 qese të fshehura në shasinë e kamionit me tragë targë TR 2046 U dhe me tragë trajleri TR 2048 U. Nga numërimi janë konstatuar se kanë qenë 498.850 euro.

/e.rr