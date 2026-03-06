Një gjest ndershmërie dhe përgjegjshmërie qytetare është regjistruar në Sarandë, ku një qytetar ka dorëzuar në polici një çantë të humbur që përmbante një shumë të konsiderueshme parash dhe dokumente personale.
Sipas Policisë, shtetasi me inicialet R. Sh. ka gjetur një çantë të humbur dhe është paraqitur menjëherë në Komisariatin e Policisë Sarandë për ta dorëzuar atë.
Brenda çantës ndodheshin dokumentet personale të një shtetaseje ukrainase me inicialet L. K., si dhe një shumë monetare prej 17 000 dollarësh.
Falë reagimit të menjëhershëm dhe profesional të shërbimeve të Policisë së Sarandës, u bë i mundur identifikimi dhe kontaktimi i shtetases ukrainase, së cilës iu dorëzuan dokumentet dhe shuma e parave.
Policia e Shtetit e ka vlerësua si një shembull të ndershmërisë dhe përgjegjshmërisë qytetare, duke falënderuar qytetarin për veprimin e tij dhe duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes qytetarëve dhe policisë për forcimin e sigurisë dhe besimit në komunitet.
