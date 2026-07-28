Gjermania ka vendosur ushtarë në territorin polak për të ndihmuar në forcimin e mbrojtjes në krahun lindor të NATO-s, në përgjigje të kërcënimit të vazhdueshëm nga Rusia.
Vendosja e trupave gjermane ka një simbolikë të veçantë, duke pasur parasysh historinë e ndërlikuar mes dy vendeve, ndërsa Polonia tashmë strehon forca të ndryshme aleate.
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura Polake (SGWP) njoftoi “Të bashkuar, ne do të fitojmë. Kjo është se si duket bashkëpunimi aleat në praktikë, i cili përkthehet në gatishmëri më të madhe ushtarake dhe forcon potencialin mbrojtës të NATO-s.”
Vendosja e trupave gjermane është pjesë e operacionit Mburoja Lindore të Polonisë, i cili synon të forcojë mbrojtjen përgjatë kufijve me Bjellorusinë dhe Rusinë.
Personeli gjerman do të merret kryesisht me punë inxhinierike, si hapja e llogoreve, vendosja e telave me gjemba dhe ndërtimi i barrierave antitank.
SGWP konfirmoi se trupat gjermane janë të paarmatosura dhe se projekti është “thjesht mbrojtës në natyrë”, duke u fokusuar në trajnim dhe inxhinieri.
Kryeministri polak Donald Tusk ka treguar se trupat gjermane janë vendosur pranë kufirit me Rusinë, në zonën e Kaliningradit.
Deutsche Welle raporton se aktivitetet e inxhinierëve gjermanë janë përqendruar në përmirësimin e mbrojtjes rreth Hendekut Suwałki, një shtrirje toke strategjike mes Bjellorusisë dhe Kaliningradit.
Gjenerallejtënant Alexander Sollfrank, komandanti operativ i Bundeswehr-it, deklaroi: “Së bashku, ne po sigurojmë sigurinë e Evropës.
Përmes angazhimit tonë në Poloni, ne po forcojmë aftësitë mbrojtëse të NATO-s dhe po nënvizojmë angazhimin e palëkundur të aleancës për të siguruar paqen përmes unitetit dhe parandalimit të besueshëm.”
Pamje të shpërndara nga SGWP tregojnë forcat polake dhe gjermane duke instaluar barriera antitank.
Sipas njoftimit, puna synon të “pengojë dhe vonojë veprimet e një agresori në rast të një kërcënimi”, duke rritur kohën e reagimit të forcave polake dhe të NATO-s.
Vendosja e trupave gjermane vjen menjëherë pas nënshkrimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi në mbrojtje mes Polonisë dhe Gjermanisë, ku të dyja palët u zotuan të rrisin bashkëpunimin në fusha si lëvizshmëria ushtarake, infrastruktura logjistike, siguria detare në Detin Baltik dhe siguria kibernetike.
Ministri gjerman i mbrojtjes, Boris Pistorius, e cilësoi marrëveshjen si një shenjë se të dy vendet tani qëndrojnë “krah për krah, si të barabartë”.
Polonia po kërkon gjithashtu një bazë të re të përhershme ushtarake amerikane, pas zotimit të Presidentit Donald Trump për të rritur numrin e trupave amerikane në vend. Javën e kaluar, kryeministri Tusk njoftoi se Polonia do të organizojë stërvitje të përbashkëta ushtarake me Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar këtë vjeshtë.
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