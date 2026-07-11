Trupat ushtarake gjermane që ndodhen në bazën fushore pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Erbilit në Irak do të tërhiqen deri në fund të shtatorit, sipas një raporti të publikuar nga revista gjermane “Der Spiegel”.
Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë ka informuar ligjvënësit se tërheqja e përshpejtuar është e nevojshme për shkak të largimit të planifikuar të trupave amerikane nga Iraku, i cili pritet të përfundojë gjithashtu në shtator. Sipas autoriteteve gjermane, mungesa e sistemeve amerikane të mbrojtjes ajrore Patriot do ta bënte personelin e Bundeswehr-it më të ekspozuar ndaj rreziqeve të sigurisë.
Sipas “Der Spiegel”, edhe Shtetet e Bashkuara kanë reduktuar praninë e tyre ushtarake në rajon ndërsa në muajt e fundit janë shënuar disa incidente sigurie në zonën e Erbilit.
Në mars, ushtria italiane njoftoi tërheqjen e përkohshme të forcave të saj nga një bazë në Erbil pas një sulmi me raketa, ndërsa një bazë franceze pranë Makhmourit, e ndarë me forcat kurde Peshmerga, u sulmua nga një milici irakiane pro-iraniane, duke shkaktuar vdekjen e një ushtari francez.
Aktualisht, në bazën gjermane pranë aeroportit kanë mbetur vetëm rreth 30 ushtarë, për shkak të situatës së paqëndrueshme të sigurisë që ka zgjatur prej muajsh. Kampi pritet të mbyllet plotësisht në javët e ardhshme.
Megjithatë, Ministria gjermane e Mbrojtjes ka bërë të ditur se një numër i vogël këshilltarësh ushtarakë do të qëndrojnë në Erbil edhe pas shtatorit. Ata do të vijojnë të ofrojnë mbështetje për forcat lokale nga ambientet e Konsullatës së Përgjithshme Gjermane, në vend të bazës ushtarake.
Vendimi për tërheqjen ka shkaktuar reagime nga Komuniteti Kurd në Gjermani (KGD), i cili shprehu keqardhje për mbylljen e bazës dhe i bëri thirrje qeverisë gjermane të vazhdojë partneritetin strategjik me Rajonin e Kurdistanit, duke forcuar angazhimin politik dhe të sigurisë në këtë zonë.
Leave a Reply