Gjermania duhet të vazhdojë të blejë armë si dhe avionë luftarakë nga SHBA-ja për t’iu kundërvënë kërcënimit nga Vladimir Putin, edhe pse Evropa po ndërton industrinë e saj të mbrojtjes afatgjatë.
Kështu ka bërë me dije shefi i forcave ajrore të vendit për POLITICO.
“Nëse detyra për forcën ajrore, ose për fuqinë ajrore të NATO-s, është të jemi gati sa më shpejt të jetë e mundur, mund të na duhet të sigurojmë sisteme të disponueshme komercialisht,” tha gjenerallejtënant Holger Neumann në një intervistë, shkruan A2.
Sisteme të tilla mund të mos përmbushin çdo kërkesë gjermane, tha ai, por prapëseprapë mund të jenë “gjëja më e mirë që mund të blini tani për dy vitet e ardhshme”.
“Zhvillimi i aftësive tona kërkon kohë. Tani për tani, nuk kemi kohë”, tha Neumann.
Komentet e tij vijnë mes një shtytjeje të BE-së për të drejtuar më shumë shpenzime për mbrojtjen drejt prodhuesve evropianë, duke zvogëluar varësinë nga furnizuesit kryesorë amerikanë, ndërsa vendet evropiane riarmatosen me shpejtësi për të penguar Rusinë.
Bashkimi Evropian po përdor instrumente të reja financimi për të inkurajuar vendet të sigurojnë së bashku dhe të forcojnë bazën industriale të mbrojtjes të bllokut. Rregullat e reja për projektet e financuara nga BE-ja kufizojnë pjesëmarrjen e vendeve jashtë bllokut, përfshirë SHBA-në, në jo më shumë se 35 përqind të vlerës së një projekti – diçka që ka zemëruar zyrtarët amerikanë.
Megjithatë, shtytja industriale e BE-së është afatgjatë, ndërsa nevojat e ushtrisë janë të menjëhershme.
Neumann tha se industria evropiane ka aftësi të forta, por nuk ka zhvilluar teknologji të përparuar me të njëjtin ritëm si Shtetet e Bashkuara. Qëllimi tani është të krijohen ura të menjëhershme pa braktisur projektet evropiane.
Shembulli më i qartë është Lockheed Martin F-35 Lightning II i prodhuar në Amerikë. Berlini miratoi blerjen e 35 avionëve luftarakë F-35A me vlerë 8.3 miliardë euro në dhjetor 2022, dhe avioni do të zëvendësojë Tornadon e vjetër në transportimin e bombave atomike sipas marrëveshjeve të NATO-s për ndarjen e armëve bërthamore.
Avioni i parë gjerman do të dalë nga një linjë prodhimi në SHBA në shtator, tha Neumann, me avionët e parë që priten në bazën ajrore Büchel në Gjermaninë perëndimore deri në fund të vitit 2027, pas më shumë se një viti trajnimi pilotësh në SHBA.
POLITICO raportoi më parë se qeveria gjermane kishte ndarë më shumë se 2 miliardë euro për 15 avionë shtesë, duke rritur flotën e planifikuar nga 35 në 50.
Diskutimi është bërë urgjent që kur Gjermania dhe Franca braktisën planet në qershor për të zhvilluar së bashku luftëtarin e gjeneratës së gjashtë në zemër të Sistemit të Ardhshëm të Ajrit Luftarak, pas mosmarrëveshjeve midis Airbus dhe Dassault mbi lidershipin dhe ndarjen e punës.
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