Një vit më parë pati sërish demonstrata masive kundër të djathtës ekstreme, me rastin e zbulimit të takimit sekret të zyrtarëve të AfD-së me neonazistët në Potsdam të Brandenburgut, ku u përfol se hartonin edhe planin për dëbimin me forcë të rreth 2 milionë emigrantëve.