Qeveria njoftoi se shumica e dyqaneve jo-ushqimore, bare, restorante, objekte kulturore dhe shkollat ​​do të qëndrojnë të mbyllura gjatë kësaj periudhe.

“Ne duhet të zvogëlojmë më tej kontaktet me njerëzit në mënyrë që të luftojmë” pandeminë, shtoi Kancelarja.

Tani, sipas rregullave të reja, njerëzit në zonat që konsiderohen si vatra të nxehta të virusit nuk do të lejohen të udhëtojnë mbi 15 km nga shtëpitë e tyre pa një arsye të mirë.

Dhe ata që mbërrijnë në vend që kanë ardhur nga një destinacion që konsiderohet me rrezik të lartë do të duhet të japin dy rezultate negative të testit, me një karantinë të detyrueshme pesë ditore edhe në rastet kur testi i parë është negativ.

Të martën, agjencia gjermane e kontrollit të sëmundjes tha se 11,897 raste të tjera të koronavirusit u konfirmuan në 24 orët e fundit, nga 9,847 të regjistruara të hënën.

Të paktën 944 vdekje u raportuan gjatë kësaj periudhe duke e çuar numrin zyrtar të vdekjeve nga koronavirusi në 35,518.