Gjermania dhe Koreja e Jugut vendosën të enjten një partneritet të zgjeruar sigurie, duke argumentuar se bashkëpunimi në rritje midis Moskës dhe Phenianit tregoi se siguria evropiane dhe aziatike ishin gjithnjë e më të ndërthurura.
Në një samit në Seul, të dy qeveritë ranë dakord të zgjerojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri, tha Presidenti i Koresë së Jugut Lee Jae-myung, duke shtuar se ata planifikonin të përfundonin një marrëveshje mbi mbrojtjen e informacionit të klasifikuar ushtarak.
“Kompanitë koreane të mbrojtjes kanë interes të madh në partneritete afatgjata me Gjermaninë, duke përfshirë sipërmarrje të përbashkëta dhe projekte të zhvillimit të përbashkët”, tha Lee.
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se vendosja e trupave të Koresë së Veriut për të luftuar kundër Ukrainës nënvizoi se si konfliktet nuk kufizohen më në një rajon të vetëm.
“Bota është bërë vërtet e vogël, edhe në kohë lufte”, shtoi Merz, i cili do të vizitojë Zonën e Demilitarizuar (DMZ) të fortifikuar rëndë që ndan dy Koretë të premten.
Njoftimi vjen ndërsa qeveritë perëndimore paralajmërojnë se bashkëpunimi ushtarak midis Moskës dhe Phenianit është thelluar që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia, duke ngritur shqetësime se Koreja e Veriut mund të fitojë teknologji të përparuar ushtarake në këmbim të mbështetjes së saj.
Që nga viti 2024, Koreja e Veriut ka dërguar më shumë se 10,000 trupa për të luftuar përkrah rusëve, si dhe armë për të rimbushur arsenalin në rënie të Moskës, ndërsa fiton përvojë të vlefshme në fushëbetejë, tha agjencia e inteligjencës e Koresë së Jugut.
Koreja e Jugut është ndalesa e fundit në udhëtimin njëjavor të Merz në Azi, i cili e ka çuar atë edhe në Singapor dhe Japoni .
Gjatë turneut , ai është përpjekur të forcojë lidhjet e mbrojtjes dhe të promovojë bashkëpunim më të ngushtë ekonomik midis vendeve me të njëjtat mendime, si kundërpeshë ndaj politikave tarifore të SHBA-së dhe zgjerimit industrial të mbështetur nga shteti të Kinës.
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Burimi: Botë
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