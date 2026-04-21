Spanja, Sllovenia dhe Irlanda kishin kërkuar një takim të ministrave të jashtëm të BE-së në Luksemburg të martën për të debatuar pezullimin e marrëveshjes së asociimit për shkak të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza dhe dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar. Megjithatë, kundërshtarët thanë se ideja është lënë mënjanë përfundimisht.
Mbështetësit e këtij veprimi këmbëngulin se blloku nuk mund të qëndrojë më shpërfillës, ndërsa dhuna vazhdon dhe kushtet përkeqësohen në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Liban, të cilat kanë vuajtur nga luftërat izraelite.
Megjithatë, përpjekja dukej gjithmonë optimiste, me BE-në që ishte qartësisht e ndarë në qasjen e saj ndaj Izraelit.
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul e quajti propozimin “të papërshtatshëm”, duke këmbëngulur se nevojiten më shumë bisedime, pavarësisht raporteve të përditshme për dhunë të kryer nga forcat izraelite.
“Duhet të flasim me Izraelin për çështjet kritike”, tha Wadephul në fillim të takimit.
“Kjo duhet të bëhet në një dialog kritik dhe konstruktiv me Izraelin”, shtoi ai.
Homologu italian Antonio Tajani iu bashkua kundërshtimit, duke deklaruar se “sot nuk do të merret asnjë vendim”. Pas takimit, ai u tha gazetarëve se oferta ishte anuluar. “Iniciativa të tjera të mundshme do të diskutohen në takimin e ardhshëm ministror më 11 maj dhe ne do t’i vlerësojmë ato”, tha ai sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA.
